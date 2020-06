Djokovic verslaat Zverev, maar mist finale Adria Tour

De Servische nummer 1 van de wereld versloeg voor volle tribunes in het Novak Tennis Center in Belgrado de Duitser met 4-0 1-4 4-2. Hierdoor plaatste de Servische tennisser Filip Krajinovic zich voor de eindstrijd.

Djokovic kwam op het idee een eigen toernooi te organiseren, omdat het tennisseizoen niet eerder dan 31 juli wordt hervat. De landen in de Balkan zijn ook relatief licht getroffen door het coronavirus, waardoor zo’n 4000 toeschouwers welkom waren bij het exhibitietoernooi. De Adria Tour gaat nog tot 5 juli langs Servië, Kroatië en Bosnië. De derde ronde in Montenegro is afgelast.

Krajinovic had Djokovic zaterdagavond verslagen en plaatste zich voor de finale. Daarin treft hij de winnaar van de partij tussen Dominic Thiem en Grigor Dimitrov.