Rafael Nadal vreest stiuatie in Parijs

Rafael in gesprek met zijn coach Carlos Moya. Ⓒ ANP/HH

Hij „volgde zijn hart” en zegde af voor de US Open, want te gevaarlijk. Bijna zeven maanden na zijn laatste wedstrijd - het precoronatennistijdperk - maakt Rafael Nadal zijn terugkeer, in Rome als aanloop naar ’zijn’ Roland Garros. De comeback van de gravelkoning, zij het nog steeds met enige coronareserve. „Ik hoop dat het straks veilig is 0- Roland Garros.”