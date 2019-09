Rampdebuut bij Willem II: ’Welkom in het grotemannenvoetbal’

Debutant Justin Ogenia veroorzaakte bij zijn eerste actie op het veld de penalty, waaruit Steven Berghuis de winnende goal zou maken. De 20-jarige zelf opgeleide verdediger kwam in het veld om de geblesseerd uitgevallen Damil Dankerlui te vervangen, maar het werd het tegenovergestelde van een droomdebuut voor de Helmonder, die Luis Sinisterra liet ontsnappen en vervolgens neerhaalde binnen de zestien.

„Het is sneu, maar welkom in het grotemannenvoetbal. Hij moet dit beter doen. Dit is heel bepalend voor de uitslag”, aldus Koster.

Justin Ogenia baalt na zijn fout. Ⓒ VI Images

Willem II kwam nog dicht bij de gelijkmaker, maar in de blessuretijd liepen de invallers Paul Gladon en Elton Kabangu elkaar voor het Feyenoord-doel in de weg, waardoor een enorme kans verloren ging.

„We liepen allebei voor dezelfde bal en hij tikt tegen mijn voet aan, waardoor ik niet goed kan schieten”, treurde Gladon. „Het doet me extra pijn, dat het zo liep, omdat we verdiend hadden om te winnen en minimaal gelijk te spelen. Het was een lekkere binnenkomer geweest als ik die kans had kunnen benutten, maar hij doet het ook niet expres natuurlijk.”

Video: Bekijk hier alle doelpunten van Willem II - Feyenoord uit de vijfde speelronde van de Eredivisie.