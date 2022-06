Schaatscoach Johan de Wit en Miho Takagi herenigd

De Wit was zeven seizoenen actief in Japan. In die periode trok hij het schaatsen uit het slop. Met name de vrouwen nestelden zich in de top en grossierden tijdens de Olympische Winterspelen, bij WK’s en in wereldbekerwedstrijden in podiumklasseringen.

Boegbeeld

Miho Takagi groeide onder De Wit uit tot het boegbeeld: ze veroverde zowel de wereldtitel sprint als allround en won individueel olympisch goud op de 1.000 meter. Ook dirigeerde zij als kopvrouw de Japanse achtervolgingsploeg naar winst bij de Spelen in Pyeongchang in 2018 en drie WK’s. In totaal behaalde zij in dit verband 22 medailles. Daarnaast is zij (gedeeld) houdster van twee mondiale records: op de 1.500 meter en de ploegachtervolging.

Takagi liet na de Spelen in Peking dit voorjaar doorschemeren te twijfelen of ze nog door wilde gaan, maar heeft – in tegenstelling tot haar oudere zus Nana – besloten haar schaatscarrière met in ieder geval twee jaar te verlengen. Dat ze na die beslissing een nieuw pact met De Wit sloot, is niet verwonderlijk.

Speciale band

„We hebben vanaf het begin een speciale band gehad”, aldus De Wit. „Nadat ik uit Japan vertrok, is het contact gebleven. Miho wilde graag met mij verder, en ik met haar. Het is de bedoeling de renderende aanpak te continueren.”

De Wit sprak de afgelopen drie maanden met meerdere partijen. Zo toonden onder andere de Amerikaanse bond en Worldstream-Corendon belangstelling. Bij de commerciële ploeg van Jutta Leerdam en Koen Verweij werd de mogelijkheid verkend om niet alleen hem maar ook Takagi te contracteren. Het kwam er niet van, waarna Leerdam de overstap naar Jumbo-Visma maakte en de formatie ophield te bestaan.

Uit de nationale selectie

Om met De Wit aan de slag te kunnen gaan, stapt Takagi uit de nationale selectie, al blijft zij beschikbaar voor de achtervolgingsploeg. Het tweetal gaat afwisselend in Japan en Nederland trainen. „Af en toe zal ze in Japan er alleen voor staan, begeleid ik haar op afstand. Ze sluit dan mogelijk aan bij de nationale selectie, maar valt terug op mijn schema’s. Al zullen we komend seizoen, gezien het wedstrijdprogramma, waarschijnlijk veel in Heerenveen zijn. Iets wat, gezien mijn gezinssituatie, wel zo prettig is”, zegt de in Bergen woonachtige De Wit.

Vooralsnog is het een eenvrouwsproject, al sluit De Wit – die zich omringt met een krachttrainer, fysiotherapeut en een teammanager – niet uit dat in een later stadium andere schaatsers zullen aansluiten. „Maar dat is nu niet aan de orde.”