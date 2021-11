Michael van Gerwen: ’Ik voel me wel heel goed’

Darts

Michael van Gerwen verliest ’frustrerende’ halve finale World Series of Darts Finals

Michael van Gerwen heeft bij de World Series of Darts Finals in Amsterdam de finale niet gehaald. De viervoudige kampioen moest in de halve eindstrijd zijn meerdere erkennen in Jonny Clayton uit Wales. Het duel eindigde in 11-6. Van Gerwen kwam in de partij snel op achterstand en kon daarna niet mee...