Tess Wester: ’Ik kan het niet alleen’

Liefst vijf keer eremetaal behaalden de Nederlandse handbalsters tijdens EK’s en WK’s vanaf 2015, waaronder het goud tijdens het wereldkampioenschap van vorig jaar in Japan. Vanavond begint Oranje tegen Servië aan een volgende missie op het EK in Denemarken. Doelvrouw Tess Wester eiste door de jaren heen meermaals de hoofdrol voor zich op en is wederom één van de steunpilaren van de ploeg.