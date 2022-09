Thymen Arensman hield geloof tijdens klim naar klooster: ’Eigen tempo om schade te beperken’

„De renners van Movistar gaven vol gas vanaf de voet en maakten het me super moeilijk”, bekende de Nederlandse troef na afloop. „Ik voelde al dat het beste eraf was en heb geprobeerd vol te houden, maar met nog zo’n 2 of 3 kilometer te gaan had ik weinig meer over en ben ik in mijn eigen tempo gaan fietsen met als doel de schade te beperken.”

Arensman is nog altijd de beste Nederlander in het algemeen klassement op de zevende plaats. Hij heeft 7.46 minuten achterstand op leider Remco Evenepoel. „Het ging vanaf het begin van de etappe hard en het duurde lang voordat er een groep ontsnapte. Jongens die dicht bij me stonden in het klassement sprongen weg, dus ik moest scherp zijn, volgen en gaten dichtrijden. Dat kostte veel energie.”