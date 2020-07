Jumbo-Visma vliegt in allerijl arts in voor coronatests

Wout van Aert in gesprek met de pers. Ⓒ ANP/HH

SIENA - In hotel Borgo San Luigi zit de vakantiesfeer er goed in. Het azuurblauwe zwembad van het luxe onderkomen waar Jumbo-Visma vertoeft, biedt verkoeling aan verschillende gasten. De renners van de Nederlandse ploeg houden zich afzijdig van al het vertier en concentreren zich op Strade Bianche, zaterdag de eerste grote koers na de coronapauze. Al is de aanloop niet echt vloeiend, omdat er de afgelopen dagen tevergeefs werd gezocht naar een instantie om coronatests af te nemen.