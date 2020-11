Pieter Weening ziet zich na afscheid als renner wel als ploegleider

Pieter Weening met vriendin Albertine en zoontjes Lars Paul (links) en Lasse. „De komende periode ga ik genieten van mijn gezin, en dan zie ik wel wat de toekomst brengt.” Ⓒ Marcel van Hoorn

AMSTERDAM - Pieter Weening is en blijft de trots van Harkema. Het Friese dorp dat jarenlang een ferme delegatie trouwe supporters voor hem afvaardigde naar de Tour de France, het meest prestigieuze wielertoneel waarop hij in 2005 hét hoogtepunt uit zijn loopbaan boekte. „Ik was nog een ’broekie’ en won in mijn eerste Tour meteen een rit. Dat moment staat wel bovenaan”, aldus de 39-jarige Weening, die onlangs een punt zette achter zijn profcarrière.