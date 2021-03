Voetbal

Angel Di Maria bij Paris Saint-Germain gewisseld vanwege ‘ernstige privé-omstandigheden’

Paris Saint-Germain-voetballer Angel Di Maria is zondagavond in een nachtmerrie beland. Di Maria werd tijdens het Ligue 1- duel met FC Nantes gewisseld nadat duidelijk was geworden dat er bij hem thuis was ingebroken.