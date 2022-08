Erik ten Hag stalt overbodige Manchester United-verdediger eric Bailly bij Marseille

Bailly kwam in 2016 van het Spaanse Villarreal naar Manchester United. De verdediger won met de club ten koste van Ajax in 2017 de Europa League. Hij speelde een kleine vijftig interlands voor Ivoorkust waarmee hij in 2015 de Afrika Cup won.

Eric Bailly verkast bij Manchester United. Ⓒ ProShots.

Bailly heeft nog een contract tot de zomer van 2024 bij de club waar Erik ten Hag dit seizoen is begonnen als hoofdtrainer. Het afgelopen seizoen stond hij slechts in drie competitieduels in de basis, onder Ten Hag speelde hij nog helemaal niet. De Fransman Raphaël Varane en de Argentijn Lisandro Martínez, overgekomen van Ajax, krijgen de voorkeur bij ManUnited.

Marseille is de nummer 2 in de Ligue 1 met 7 punten, 2 minder dan Paris Saint-Germain.