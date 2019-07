Nadal toont zich waardig verliezer

„Een geweldige wedstrijd die door Roger terecht is gewonnen”, schreef de Spanjaard later op de vrijdagavond op zijn twitteraccount. „Ik had wel een aantal kansen, maar... Roger speelde beter. Ik wens hem alle succes voor de finale en wil iedereen op Wimbledon bedanken voor de support. Het is altijd geweldig om hier te zijn. Tot volgend jaar!”

Nadal kwam nadat hij de eerste set verloren had in de tweede ijzersterk terug door die met 6-1 te winnen, maar zag Federer uiteindelijk met 3-1 zegevieren. Nadal werkte vier matchpoints weg, maar kon uitschakeling uiteindelijk niet voorkomen.

Uitgeput

„Ik ben uitgeput”, reageerde Federer op zijn beurt. „Het was zwaar. Steeds als ik dacht dat ik er was, kwam Nadal met soms ongelooflijke ’shots’ terug in de wedstrijd. Ik denk dat het niveau van twee kanten heel hoog was. Misschien was het verschil dat mijn opslag heel goed liep en dat ik de cruciale punten steeds naar me toe wist te trekken. Dat heeft waarschijnlijk de doorslag gegeven.”

