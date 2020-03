Basketbalcompetitie NBA ligt minimaal 30 dagen stil

Silver kan niet uitsluiten dat de competitie helemaal niet meer wordt hervat. „Dat is natuurlijk mogelijk, maar ik weet het gewoon niet. Op dit moment wachten we af. Ook al liggen we een maand of zes weken stil, het is nu veel te vroeg te suggereren dat er sprake is van een verloren seizoen.” Het is volgens de NBA-baas ook te vroeg om te zeggen of de wedstrijden straks zonder publiek worden afgewerkt.

Niet alleen Gobert is besmet met het longvirus, ook Donovan Mitchell van Utah Jazz is geïnfecteerd.