Wout Weghorst is met goal en assist de grote man bij Wolfsburg, Peter Bosz wint

Dat Weghorst in topvorm verkeert, weten zijn ploeggenoten ook al even. Dus stuurde Yannick Gerhardt de aanvaller eind eerste helft diep, waarna hij met een fraaie stiftje voor de openingstreffer zorgde. Na rust was Weghorst zelf de aangever. Bote Baku - wiens goal enkele minuten eerder nog was afgekeurd - was degene die afrondde. Door de overwinning blijft Wolfsburg goed meedraaien bovenin, het elftal staat op een derde plek.

Een treetje lager staat het Bayer Leverkusen van Peter Bosz. De club ging midweeks pijnlijk onderuit in de DFB Pokal tegen Rot-Weiss Essen en dus waren de spelers uit op eerherstel en dan vooral Kerem Demirbay. De middenvelder was voor rust de grote man bij de thuisploeg met twee treffers. Kort na de pauze deed Sasa Kalajdzic wat terug, maar via Leon Bailey en Florian Wirtz liep Leverkusen snel weer weg van Stuttgart. In de slotfase scoorden beide elftallen nog een maal. Kalajdzic deed dat nogmaals namens de bezoekers, waarna Demarai Gray de eindstand bepaalde.

Ondertussen verloor Schalke 04 zonder Klaas-Jan Huntelaar van RB Leipzig. De hekkensluiter dacht tegen de nummer twee van de Bundesliga schadevrij de eerste helft door te komen, maar diep in blessuretijd scoorde Nordi Mukiele de 0-1. Marcel Sabitzer gooide ruim een kwartier voor tijd de wedstrijd in het slot op aangeven van oud-PSV’er Angelino. De linkspoot was ook aangever bij de 0-3, die Willi Orban vlak voor tijd maakte.

Borussia Dortmund leek zich de afgelopen week wat hersteld te hebben van een dramatische serie met een competitiezege en winst in de beker. Maar tegen SC Freiburg ging het weer fout. Kort na rust deelde Freiburg een dubbele dreun uit via Woo-Yeong Jeong en Jonathan Schmidt. Youssoufa Moukoko tekende een kwartier voor tijd nog de aansluitingstreffer, maar het mocht niet baten.

