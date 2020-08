AZ treft Viktoria Plzen in tweede voorronde Champions League

Vanwege het coronavirus geeft dit jaar één wedstrijd de doorslag in de tweede voorronde. De winnaars kwalificeren zich voor de derde kwalificatieronde van de Champions League, de verliezers moeten verder door in de Europa League.

Het team van trainer Arne Slot tekende vergeefs protest aan bij de UEFA dat het al in de tweede voorronde instroomt in het toernooi. Ajax stond aan kop van de Eredivisie toen de KNVB besloot het seizoen, vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus, definitief te stoppen. De Amsterdammers hadden net zoveel punten als AZ alleen het doelsaldo was beter. AZ had echter beide ontmoetingen met Ajax gewonnen en meende op basis van dat betere onderlinge resultaat recht te hebben op een latere instroom in de Champions League.

Inmiddels heeft AZ zich neergelegd bij het feit dat het de tweede voorronde moet spelen. Het heeft aangekondigd niet naar het CAS te stappen.