Matthijs de Ligt en Juventus pakken laat een punt bij Nederlands Atalanta

Er stonden liefst vier spelers met een Nederlands paspoort aan de aftrap. Marten de Roon, Hans Hateboer en Teun Koopmeiners bij de thuisploeg en Matthijs de Ligt bij de bezoekers. Voor rust vielen er nog geen treffer mede dankzij De Ligt die op slag van rust een inzet van Jeremie Boga blokte.

Hoewel na rust Juventus ook een paar kansen kreeg, maakte Atalanta een kwartier voor tijd wel de treffer. Ruslan Malinovskyi pegelde een vrije trap vanaf een goede 25 meter hard tegen de touwen. In blessuretijd sleept Juventus er toch nog een gelijkspel uit. Op aangeven van Paulo Dybala tekende Danilo voor de late gelijkmaker.

AC Milan koploper in de Serie A

AC Milan heeft in de Serie A de koppositie van stadgenoot Internazionale overgenomen. De ploeg van coach Stefano Pioli won op eigen veld moeizaam van het laag geklasseerde Sampdoria: 1-0. Inter liet zaterdag in de topper tegen Napoli 2 punten liggen (1-1). Daardoor leidt AC Milan nu met 55 punten, gevolgd door Inter (54) en Napoli (53). Inter moet nog wel een inhaalwedstrijd spelen.

AC Milan, nog zonder de geblesseerde aanvalsleider Zlatan Ibrahimovic, kwam in de 8e minuut op voorsprong dankzij Rafael Leão. De Portugees scoorde na een sterke individuele actie uit een uittrap van zijn doelman Mike Maignan. Daarna viel de productie stil bij de thuisclub. Sampdoria slaagde er echter niet in om de gelijkmaker af te dwingen.

Van Dijk klopt Weghorst en Pieters

Liverpool heeft in de uitwedstrijd tegen Burnley zonder te overtuigen een nipte zege geboekt. Dankzij een doelpunt vlak voor rust van Fabinho won de nummer 2 van de Premier League met 1-0 op Turf Moor.

In de 40e minuut schoot Fabinho van dichtbij raak na een corner nadat zijn eerste inzet nog was gekeerd door Burnley-keeper Nick Pope.

Wout Weghorst schiet met Virgil van Dijk naast hem. Ⓒ ANP/HH

Bij Liverpool stonden Sadio Mané en Mo Salah aan de aftrap. Beiden stonden precies een week geleden nog in de finale van de Afrika Cup, die door de Senegalees Mané werd gewonnen. Egypte werd na strafschoppen verslagen. Mané werd halverwege de tweede helft gewisseld. Namens de bezoekers speelde Virgil van Dijk de hele wedstrijd en bij Burnley ging Wout Weghorst een kwartier voor tijd naar de kant.

Liverpool verkleinde het gat met koploper Manchester City weer tot 9 punten. City was zaterdag met ruime cijfers te sterk voor Norwich City (0-4).

Tottenham Hotspur, dat op een teleurstellende achtste plek staat, liet zich thuis met 2-0 verrassen door Wolverhampton Wanderers. De eindstand was al na 18 minuten bereikt. Raúl Jiménez en Leander Dendoncker waren trefzeker voor de Wolves. Bij de Spurs mocht Steven Bergwijn in de 71e minuut invallen voor Lucas Moura.

Het tegen degradatie vechtende Newcastle United was op eigen veld met 1-0 te sterk voor Aston Villa. Captain Kieran Trippier maakte na ruim een half uur het winnende doelpunt. Voor Newcastle betekende het de derde opeenvolgende zege in de Premier League. Dat was sinds november 2018 niet meer gebeurd.

Assist Malen bij winnend Dortmund

Aanvaller Donyell Malen heeft met een assist een bijdrage geleverd aan de zege van zijn club Borussia Dortmund bij 1. FC Union Berlin (0-3). Dankzij de ruime overwinning bij de subtopper loopt de nummer 2 van Duitsland in op Bayern München. De koploper verloor zaterdag verrassend van VfL Bochum (4-2) en heeft nu nog 6 punten voorsprong.

Reus maakte dankzij Malen zijn tweede van de middag. Ⓒ ANP/HH

Dortmund-aanvaller Marco Reus maakte de eerste twee doelpunten, al vroeg in de eerste helft. Zijn eerste goal maakte de 32-jarige Duitser door van binnen het strafschopgebied door de benen van de Berlijnse doelman te schieten. Malen legde de bal voor de tweede treffer onbedoeld af op Reus, die vrij door kon lopen richting het doel en eerst de keeper omspeelde en daarna binnentikte. Uit een rebound maakte verdediger Raphaël Guerreiro de derde. Daarna werd een doelpunt van de gastheren nog afgekeurd na inmenging van de videoscheidsrechter.

Brugge loopt in op Union

Club Brugge heeft de achterstand op koploper Union wat ingelopen. De ploeg van trainer Alfred Schreuder won zelf thuis van Charleroi (2-0), nadat Union eerder op zondag met 1-0 van STVV had verloren. Voor Brugge scoorde oud-speler van Ajax Mats Rits (28) twee keer. Noa Lang kwam als enige Nederlander in actie voor de nummer 3 van België. De 22-jarige aanvaller werd na 68 minuten gewisseld.

Mats Rits met Noa Lang op de achtergrond viert zijn goal. Ⓒ ANP/HH

Middenvelder Ruud Vormer bleef de hele wedstrijd op de bank, Bas Dost zat niet bij de selectie. Rits schoot zijn treffers, één tien minuten voor rust en één tien minuten na rust, vol overtuiging binnen. In de slotfase waren aan beide kanten nog veel mogelijkheden op een derde doelpunt, maar de doelmannen verrichtten goed werk.

Union verloor de thuiswedstrijd tegen middenmoter STVV. Aanvaller Dante Vanzeir verzuimde om de thuisclub in de blessuretijd een punt te bezorgen, want hij miste een strafschop. Christian Brüls scoorde namens de bezoekers vroeg in de tweede helft wel vanaf 11 meter. Zo boekte STVV een verrassende overwinning op Union, waar Bart Nieuwkoop de hele wedstrijd speelde.

Union heeft nog 7 punten voorsprong op Antwerp, de nummer 2 van de Jupiler Pro League. Club Brugge staat nu nog 9 punten achter op de koploper.