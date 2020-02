WK baanwielrennen: Wild na twee jaar onttroond op omnium

De wereldtitel was voor de Japanse Yumi Kajihara, die de Italiaanse Letizia Paternoster en de Poolse Daria Pikulik achter zich hield. Wild had na de scratch geen idee dat ze een rol had gespeeld bij de valpartij waarbij onder anderen de Britse favoriete Laura Kenny-Trott was betrokken. „Ik heb niks gemerkt. Op de beelden zag ik later wel dat ik iets afweek, maar dat gebeurt zo vaak.” Ze overwoog even zich de rest van de dag te sparen voor de koppelkoers van zaterdag. „Maar ik geef niet graag op, al wist ik dat een medaille moeilijk zou worden.”

Ze werd vijfde op de temporace en won de afvalrace, waarna er nog steeds zicht was op een podiumplaats. Maar ze moest een ronde winnen, zonder andere kanshebbers mee te krijgen in haar wiel. Het bleek een te zware opgave. „De teleurstelling overheerst nu, maar de vorm is goed. Dat geeft wel vertrouwen. Het is jammer dat ik vandaag niet heb kunnen laten zien wat ik kan.”

Wild (37) had op de openingsdag van de WK al het goud gepakt op de scratch. Met Amy Pieters is ze zaterdag titelverdediger op de koppelkoers.