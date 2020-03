Wim Kieft: ’Niet zo slim van Dick Advocaat’

Dacht Dick Advocaat soms dat technisch directeur Frank Arnesen voor vier miljoen euro de nieuwe jonge Ronaldo had binnengehengeld bij Feyenoord? Waarom moest Advocaat, als 72-jarige toch gepokt en gemazeld, net doen of spits Robert Bozenik er niets van kan na die 7-1 tegen NAC met een doelpunt van de Slowaak? Advocaat was blij dat hij kon melden dat Robin van Persie voortaan wekelijks met de spitsen in de weer gaat bij Feyenoord en dat zoiets vooral voor iemand als Bozenik geen overbodige luxe zou zijn.