Ajax-middenvelder Davy Klaassen: ’Hopelijk is dat een les voor ons’

„We begonnen slordig en hadden het lastig”, merkte Klaassen. „Zij willen over het hele veld een tegen een tegenover ons staan. Dat maakt ze een lastig te bespelen ploeg. Maar we komen op 0-2 en controleren de wedstrijd tot aan de rust. Dan weet je dat ze in de tweede helft nog meer risico gaan nemen. Dan moeten wij het simpel houden en de wedstrijd uitspelen. Dat is helaas niet gelukt. Hopelijk is dat een les voor ons. We moeten daar echt van leren.”

„We hadden de 0-3 moeten maken”, zei Klaassen over een gemiste kans van Perr Schuurs in de openingsfase van de tweede helft.

„Ik heb niet goed kunnen zien of hij de bal terug had moeten leggen op Traoré. Maar bij 0-3 was het wel gespeeld geweest. Nu overheerst de teleurstelling bij ons. We willen iedere training en iedere wedstrijd het niveau van de Champions League halen. Dat is helaas in de tweede helft tegen Atalanta niet meer gelukt.”

En dus staat Ajax na twee groepswedstrijden al vijf punten achter op Liverpool en is het nadelige verschil met Atalanta drie punten gebleven. Klaassen en zijn ploeggenoten weten waar ze aan toe zijn tijdens de komende twee duels met het nog puntloze FC Midtjylland. „Er is nog niets verloren en we krijgen Atalanta nog thuis”, rekende Klaassen. „Maar we hadden er na deze wedstrijd beter voor moeten staan.”

