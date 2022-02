Irene Schouten in bijzonder rijtje: ’Dit had ik niet durven dromen’

Schaatsers Ard Schenk (Sapporo, 1972) en Yvonne van Gennip (Calgary, 1988) wonnen ook drie keer goud op één Winterspelen. Bij de Zomerspelen lukte zwemsters Rie Mastenbroek (Berlijn, 1936) en Inge de Bruijn (Sydney, 2000) dat. Wielrenster Leontien van Moorsel behaalde in Sydney ook drie keer goud. Atlete Fanny Blankers-Koen (Londen, 1948) is de enige Nederlandse sporter met vier keer goud op één Spelen.

„Het is geweldig”, sprak Schouten na afloop, die ook nog een keer brons pakte in Peking. „Ik zou bijna willen zeggen: het kon niet beter, maar het kon eigenlijk nog wel beter. Toch had ik dit van tevoren niet durven dromen. Dat hier in Peking alles bij elkaar komt, is een heel mooi moment. Ik ben heel dankbaar.”

Onze ploeg neemt dit onderdeel als een van de weinige heel serieus. We werken hier zó hard voor. Ik ben vaak de snelste, maar het blijft een spel en daarom lukt het soms niet. Je moet ook geluk hebben. er kan van alles gebeuren.”