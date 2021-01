’Coronavirus slaat toe bij Go Ahead Eagles: elf spelers besmet’

Het elftal van trainer Kees van Wonderen treedt komende week aan tegen Jong PSV (dinsdagavond, red) en Top Oss. Bij beide duels zullen de besmette spelers er in ieder geval niet bij zijn.

De club uit de Keuken Kampioen Divisie verwacht dat de wedstrijden wél gewoon gespeeld gaan worden. Om een wedstrijd te annuleren vanwege corona moet meer dan vijftig procent van de selectie geveld zijn. Dat is bij de Eagles vooralsnog niet het geval.

IJkmoment

„Ik kan nu alleen zeggen dat corona binnen de selectie heeft toegeslagen”, aldus een woordvoerder van Go Ahead. „Zodra de uitslagen binnen zijn, kunnen we meer zeggen over de actuele situatie. Maandag is een ’ijkmoment’.”

Vorige maand werd al bekend dat Jeroen Veldmate, de aanvoerder van Go Ahead, positief had getest. Na de laatste wedstrijd voor de winterstop tegen Roda JC volgden meer positieve gevallen. De club uit Deventer staat met 26 punten uit zeventien wedstrijden in de subtop van de Keuken Kampioen Divisie.