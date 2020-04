Bestuurscrisis slaat toe bij FC Barcelona

Zes bestuursleden zijn opgestapt. Zij zijn het niet eens met het beleid van voorzitter Josep Maria Bartomeu, die met name bij zijn aanpak van de coronacrisis en de gevolgen voor de club fouten heeft gemaakt volgens het zestal.

In een verklaring stellen de directeuren er geen vertrouwen meer in te hebben dat Bartomeu de consequenties van de crisis op de juiste manier aanpakt. De club heeft veel minder inkomsten en liet de selectie al 70 procent van hun salaris tijdelijk inleveren, een besluit dat de spelers in de media moesten vernemen.

Ook zijn zij boos over het inhuren eerder dit jaar van het bedrijf I3 Ventures dat bijhoudt wat er op de sociale media over de club verschijnt. Bartomeu ontkende eerder hardnekkige geruchten dat via dat bedrijf accounts werden gecreëerd waarop kritiek werd geleverd op mogelijke opvolgers van hem.