Handbalsters trots op unieke prestatie: ’Dat kan geen ander land zeggen’

Ⓒ NHV

KUMAMOTO - Zelfs in het 1200 kilometer verderop gelegen Tokio moet de vreugde-explosie op de vijftiende verdieping van het Crowne Plaza in Kumamoto te horen zijn geweest. Na het verlossende eindsignaal van het duel tussen Noorwegen en Duitsland (32-29) schreeuwden de Nederlandse handbalsters het uit van geluk, om in polonaise van kamer tot kamer te hossen. Wie van de ’normale’ hotelgasten vroeg het bed in was gedoken, werd abrupt uit zijn slaap gerukt door de brullende Oranje-leeuwinnen: ’We zijn er weer bij en dat is pri-i-ma! Ví-Vá Hollandia!’, klonk het uit hun monden.