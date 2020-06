Paus schrijft dankbrief aan Zanardi: ’Levensles voor mensheid’

De Gazetta dello Sport publiceerde de handgeschreven brief aan de 53-jarige Zanardi, die in kritieke toestand op de intensive care van het ziekenhuis in Siena ligt. De viervoudig paralympisch kampioen en voormalig autocoureur botste afgelopen vrijdag met zijn handbike op volle snelheid tegen een vrachtwagen en wordt in een kunstmatige coma gehouden.

Bron van inspiratie

Zanardi reed in de jaren 90 in de Formule 1 en werd in 1997 en 1998 twee keer kampioen in de CART-series. De Italiaan wordt binnen de sportwereld gezien als een bron van inspiratie, vooral door de wijze waarop hij zich terugknokte na z’n crash op een Duits circuit in de CART-series in 2001. Beide benen moesten worden geamputeerd, maar met twee kunstbenen keerde hij terug in de autosport. Als handbiker veroverde hij vier gouden medailles bij de Paralympische Spelen van Londen 2012 en Rio 2016.

„Beste Alessandro, jouw verhaal is een voorbeeld van hoe je kunt slagen om opnieuw te starten na een onverwachte tegenslag”, aldus Paus Franciscus. „Door sport heb je ons geleerd hoe we het leven ten volle kunnen leven, je geeft met je handicap een levensles voor de mensheid. Bedankt voor het geven van kracht aan degenen die het kwijt waren. Op dit pijnlijke moment ben ik dicht bij je, ik bid voor jou en je familie.”