Ajacied Eiting weer gelukkig na periode met twijfels

„Het was een heel mooie avond. Ik kon negentig minuten voluit meedoen en we hebben drie punten.”

Over zijn eigen spel was hij tevreden. Althans … „Zoals ik er nu naar kijk wel, maar ik zal de beelden nog wel terugzien”, aldus de zelfkritische speler. „Maar nu overheerst vooral het positieve gevoel. Ik denk dat er de eerste helft wel veel voetbal in het team zat. Na rust zijn we iets minder risico gaan nemen. Op dat vlak is wel winst te behalen. Maar het is lastig als je 1-0 voor staat en de spanning groter wordt.”

De 1-0 kreeg Quincy Promes op een presenteerblaadje van ex-Ajacied Nick Viergever. „Maar ik geef de assist aan Donny van de Beek”, aldus Eiting. „De eerste helft had ik wel het gevoel dat de 1-0 zou vallen. Maar Lars Unnerstall heeft een aantal goede reddingen verricht.”