Superieure Wout van Aert verslaat Cees Bol in sprint

Van Gap naar Gaap had de etappe achteraf beter genoemd kunnen worden, want het peloton had woensdag weinig zin om er echt een koers van te maken. Er waren wel renners, zoals Thomas De Gendt, die een avontuur wilden aangaan, maar die kregen niemand mee in een mogelijke ontsnapping.

Een lusteloos peloton kabbelde zo rechtstreeks richting finishplaats Privas. De rustdag in de Tour is pas maandag, maar het peloton had er nu al een genomen, zo leek het tientallen kilometers lang.

En dus werd er op een drafje richting een sprint gekoerst. De sprintkanonnen Caleb Ewan en Sam Bennett maakten zich klaar, terwijl ook Van Aert mee wilde dingen voor de dagzege. Zeven kilometer voor de meet probeerde Team Ineos het door de wind en hopend op waaiers op de kant te trekken, maar dat lukte niet.

En dus draaide het als verwacht uit op een massaspurt, waar ’meesterknecht’ Van Aert liet zien in absolute topvorm te verkeren. Dinsdag sleurde hij in de slotfase van de laatste klim fenomenaal aan kop voor zijn kopmannen Primoz Roglic en Tom Dumoulin, vandaag was hij wederom simpelweg de sterkste man in koers.

Bol werd net op de streep geklopt, wederom een zeer knappe spurt van de Nederlander, die eerder al naar een derde en een zevende plek sprintte.

Alaphilippe raakt gele trui kwijt

De Tour de France heeft dus een nieuwe leider: Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) heeft een tijdstraf van 20 seconden gekregen nadat hij in de laatste 20 kilometer nog bevoorrading had aangenomen. Adam Yates (Mitchelton-Scott) profiteert en is dus de nieuwe geletruidrager.

