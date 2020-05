Adrie van der Poel: ’Spoedcursus Italiaans met een cassettebandje’

Adrie van der Poel Ⓒ René Bouwman

AMSTERDAM - Op 23 mei 1993 startte Adrie van der Poel in zijn eerste en enige Giro d’Italia in een Italiaanse ploeg met voor de rest alleen maar renners uit het thuisland. In dienst van Mercatone Uno begon hij op het eilandje Elba aan zijn mediterraanse avontuur, om één van de mooiste grote rondes uit zijn loopbaan mee te maken, die uiteindelijk werd gewonnen door vijfvoudig Tour-winnaar Miguel Indurain.