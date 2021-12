Premium Het beste van De Telegraaf

Domstedelingen ontsnappen tegen FC Twente aan verlies (1-1) René Hake kan voor even ademhalen bij FC Utrecht

Mimoun Mahi was met zijn kopbal de reddende engel bij FC Utrecht Ⓒ ANP

UTRECHT - René Hake lijkt ternauwernood de kerst te gaan halen. De trainer van FC Utrecht, de laatste weken zwaar bekritiseerd, zag zijn ploeg ternauwernood ontsnappen tegen FC Twente (1-1), de ploeg die aan een indrukwekkende zegereeks bezig was. Een rode kaart van middenvelder Michal Sadilek brak de Tukkers in De Galgenwaard in blessuretijd op.