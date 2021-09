Sport Kort: Heerenveen legt Nick Bakker vast

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Heerenveen contracteert transfervrije verdediger Bakker

14.41 uur: Sc Heerenveen heeft centrale verdediger Nick Bakker vastgelegd. De 29-jarige Bakker speelde de afgelopen zes jaar bij FC Emmen en was sinds de zomer transfervrij. Om die reden kon Heerenveen hem buiten de transferperiode aantrekken.

De Friezen hebben Bakker hoofdzakelijk gehaald als vervanger van de Pool Pawel Bochniewicz, die lang uit de roulatie is. Bochniewicz heeft onlangs tijdens een oefenwedstrijd tegen PEC Zwolle de voorste kruisband in zijn rechterknie afgescheurd. De club houdt er rekening mee dat de herstelperiode minimaal negen maanden duurt.

"Centraal achterin lag aan het einde van de transferperiode niet onze prioriteit, maar we hebben altijd onze ogen en oren opengehouden voor versterking centraal achterin", aldus technisch directeur Ferry de Haan. "Mede vanwege de langdurige afwezigheid van Bochniewicz. Met Nick halen we een ervaren verdediger met karakter in huis die zich in de Eredivisie heeft bewezen."

Voor zijn periode bij Emmen kwam Bakker uit voor FC Groningen, waar hij maar een paar duels in het eerste elftal speelde.