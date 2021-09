Sport Kort: volleyballers zeker van achtste finales EK na zege op Turkije

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Volleyballers zeker van achtste finales EK na zege op Turkije

21:30 uur De volleyballers hebben hun vierde groepswedstrijd op het EK volleybal gewonnen van Turkije. In de Finse stad Tampere won Oranje met 3-1 in sets: 22-25 27-25 27-25 25-23.

Door de zege gaat Nederland aan de leiding in de groep en is de ploeg al zeker van de achtste finales.

Het is de derde overwinning van de volleyballers van bondscoach Roberto Piazza in de groepsfase van het EK. Oranje won eerder van Spanje en Noord-Macedonië, maar verloor van Rusland. De volleyballers spelen dinsdag nog tegen Finland.

Salernitana houdt Ribery in de Serie A

19:37 uur Voetballer Franck Ribéry speelt ook dit seizoen nog in de Serie A. De 38-jarige Fransman heeft een contract voor een seizoen getekend met een optie voor verlenging bij Salernitana. Die club promoveerde vorig seizoen naar de hoogste Italiaanse competitie.

Ribéry zat zonder club nadat zijn tweejarige contract bij Fiorentina afgelopen voorjaar afliep en de club uit Florence hem geen nieuw contract aanbood. Ribéry speelde eerder voor onder meer Bayern München, Olympique Marseille en Galatasaray.

Op social media waren al foto’s te zien van Ribéry die poseerde met een sjaaltje van Salernitana. De club uit Salerno eindigde vorig seizoen als tweede in de Serie B. In de huidige competitie verloor de club de eerste twee wedstrijden.

Carpenter wint na solo tweede rit in Tour of Britain

17.40 uur: Wielrenner Robin Carpenter heeft met een solo de tweede etappe van de Ronde van Groot-Brittannië gewonnen. De 29-jarige Amerikaan van de ploeg Rally Cycling hield als enige van een kopgroep stand en bleef het peloton voor in de rit van Sherford naar Exeter over 184 kilometer.

De Amerikaan zag met zo’n 25 kilometer te gaan eerst de Braziliaan Nícolas Sessler en daarna de Brit Jacob Scott voorin afhaken. Met zo’n 4 minuten voorsprong ging hij de laatste 20 kilometer in en op de smalle wegen kwam het peloton aanvankelijk nauwelijks dichterbij. In Exeter hield hij 33 seconden van zijn voorsprong over. De Brit Ethan Hayter won de sprint van het peloton voor zijn landgenoot Alex Peters.

Carpenter neemt ook de leiderstrui van de Tour of Britain over van Wout van Aert. De Belg van Jumbo-Visma had zondag de eerste rit gewonnen. De derde etappe van dinsdag is een ploegentijdrit. De Ronde van Groot-Brittannië duurt tot en met zondag.

Heerenveen contracteert transfervrije verdediger Bakker

14.41 uur: Sc Heerenveen heeft centrale verdediger Nick Bakker vastgelegd. De 29-jarige Bakker speelde de afgelopen zes jaar bij FC Emmen en was sinds de zomer transfervrij. Om die reden kon Heerenveen hem buiten de transferperiode aantrekken.

De Friezen hebben Bakker hoofdzakelijk gehaald als vervanger van de Pool Pawel Bochniewicz, die lang uit de roulatie is. Bochniewicz heeft onlangs tijdens een oefenwedstrijd tegen PEC Zwolle de voorste kruisband in zijn rechterknie afgescheurd. De club houdt er rekening mee dat de herstelperiode minimaal negen maanden duurt.

„Centraal achterin lag aan het einde van de transferperiode niet onze prioriteit, maar we hebben altijd onze ogen en oren opengehouden voor versterking centraal achterin”, aldus technisch directeur Ferry de Haan. „Mede vanwege de langdurige afwezigheid van Bochniewicz. Met Nick halen we een ervaren verdediger met karakter in huis die zich in de Eredivisie heeft bewezen.”

Voor zijn periode bij Emmen kwam Bakker uit voor FC Groningen, waar hij maar een paar duels in het eerste elftal speelde.