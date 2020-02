Punt voor ADO Den Haag en Heracles Almelo

ADO blijft de nummer voorlaatst van de ranglijst. Later op zaterdag zal blijken of de club is ingelopen op PEC Zwolle. Die ploeg staat zestiende, een positie die aan het einde van het seizoen een ticket voor de play-offs voor promotie en degradatie oplevert. De nummers zeventien en achttien van de eindklassering degraderen rechtstreeks.

ADO had tegen Heracles een overwinning nodig om aansluiting te vinden met een aantal concurrenten. De club komt de laatste maanden echter zelden tot een zege. ADO won slechts een van de laatste 14 competitiewedstrijden.

Heracles kreeg in het eerste uur de beste mogelijkheden. Topscorer Cyriel Dessers schoot rakelings naast. Delano Burgzorg stuitte op doelman Luuk Koopmans en Alexander Merkel stond in kansrijke positie toen hij de bal miste. ADO ging pas beter spelen nadat Crysencio Summerville was ingevallen. Omar Bogle en Lex Immers waren dicht bij de openingstreffer. Maar Janis Blaswich, de goed spelende doelman van Heracles, redde een punt voor zijn ploeg.

ADO eindigde de wedstrijd met tien man. Shaquille Pinas kreeg in blessuretijd een tweede gele kaart.