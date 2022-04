Van Dijk en Klopp temperen verwachtingen: ’Quadruple onwaarschijnlijk’

„Ik denk dat een wedstrijd als tegen Manchester City nog meer laat zien hoe onwaarschijnlijk het is om zoiets te doen”, aldus trainer Jürgen Klopp, nadat zijn elftal Manchester City in de halve eindstrijd van de FA Cup uitschakelde (3-2).

Van Dijk

Virgil van Dijk is het eens met zijn coach. „Het is nog nooit een Engelse club gelukt om alle vier de trofeeën te winnen en daar is een reden voor; het is praktisch onmogelijk”, zei de verdediger tegen de BBC.

Virgil van Dijk. Ⓒ Pro Shots

Liverpool won dit seizoen al de League Cup en is nog in de race voor de Champions League, de landstitel en de FA Cup. De ploeg rekende zaterdag in de halve finales af van het Engelse bekertoernooi met Manchester City. In de competitie staat de ploeg van Van Dijk 1 punt achter datzelfde City, dat koploper is. In de Champions League wacht de Spaanse club Villarreal in de halve finales.

„Al dat praten over de ’quadruple’ komt van buitenaf en kan voor extra druk zorgen bij ons”, meent de aanvoerder van het Nederlands elftal. „Maar het is iets waar iedere voetballer van droomt; alle competities winnen waarin je meedoet. We zullen zien, het beste is om niet te ver vooruit te kijken en ons te richten op de eerstvolgende wedstrijd.”