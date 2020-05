Riyad Mahrez volgende inbraakslachtoffer uit Premier League

Mahrez verliet voor even zijn appartement in het centrum van Manchester. Toen hij later op de dag weer thuis kwam, zag hij dat drie van zijn horloges, enkele speciale voetbalshirts, sieraden en geld waren weggenomen uit zijn woning, zo melden Engelse media.

De inbrekers zouden een speciale sleutel in hun bezit hebben gekregen, waarmee ze toegang hadden tot het gebouw en het appartement van Mahrez. De City-ster is drie horloges kwijt, waarvan twee van het merk Rolex en één van Richard Mille, die een waarde had van 230.000 pond (255.000 euro).

Mahrez is actief op sociale media, waarop vaak te zien is dat hij de horloges draagt. Hij pronkte graag met het horloge van Mille. Op die manier wisten de dieven waar ze naar op zoek waren. „Het is een zeer gewild horloge, een statussymbool. Slechts een select elite groepje is daar eigenaar van. Er is geen twijfel over mogelijk dat dit een gerichte beroving was”, laat een bron weten aan The Sun, die ook zegt dat Mahrez het gevoel had dat hij de in de gaten werd gehouden.

Zo is Mahrez als voetballer uit de Premier League het volgende slachtoffer van een beroving. Eerder deze maand werd de woning van Deli Alli (Tottenham Hotspur) ook leeggeroofd toen hij met zijn vriendin de deur uit was om een potje te poolen. Zijn ploegmakker Jan Vertonghen maakte in maart hetzelfde mee toen hij met Spurs voor een Champions League-duel in Duitsland was. Tijdens de overval werd het gezin van de Belg ernstig bedreigd met messen machetes. In januari werd er bij Mamadou Sakho (Crystal Palace) ingebroken. De dieven gingen er toen vandoor met een buit ter waarde van een half miljoen euro.