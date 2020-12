Darters nog altijd vast in Londen: ’Het schiet allemaal niet op’

Maik Kuivenhoven (tweede van rechts) speelt een potje kaarten met zijn goede vriend Joey (rechts), collega-darter Jeffrey de Zwaan (tweede van links) en diens begeleider Iwe Kuitert (links).

Uitgeschakeld zijn maar toch in de semi-bubbel van het WK darts moeten verblijven omdat er geen mogelijkheid is om Groot-Brittannië te verlaten. Maik Kuivenhoven is samen met enkele andere Nederlandse darters één van de pechvogels. „Op dit moment is het een beetje vervelend. Het schiet allemaal niet op”, laat de 32-jarige Naaldwijker weten. „Het is voornamelijk afwachten en je tijd uitzitten.”