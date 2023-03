Premium Het beste van De Telegraaf

’Hoger, sneller of technischer kan gevaarlijk zijn’ Hoog niveau springsport leidt tot overvolle barrages: Moet het dan toch nog moeilijker?

Door Koosje Mulders

Parcoursbouwer Louis Konickx: „De veiligheid van de paarden moet altijd voorop worden gesteld. Hoger, sneller of technischer kan gevaarlijk zijn.” Ⓒ Foto Arnd Bronkhorst

DEN BOSCH - De springsport verbetert de laatste tijd razendsnel. Steeds meer ruiters en paarden kunnen een hoog niveau aan en dus blijven ze vaker foutloos in het basisparcours. Daardoor rijst nu de vraag of de strijd in de eerste ronde niet te saai wordt.