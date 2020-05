Telesport geeft unieke studiebeurs weg

Chef Telesport Marcel van der Kraan en Elisabeth Willeboordse. Ⓒ Matty van Wijnbergen

Voor het twaalfde jaar op rij bieden het Johan Cruyff Institute in Amsterdam en Telesport topsporters en ex-topsporters een unieke mogelijkheid. Telesport ondersteunt de topsport en daarom stellen wij elk jaar twee studiebeurzen beschikbaar voor opleidingen aan het Johan Cruyff institute. Eentje voor de Master In Coaching en de eentje voor de Master in Sport Management.