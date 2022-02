Wie is de peperdure vleugelaanvaller die AZ op ’deadline day’ kreeg aangeboden?

Premium Voetbal

Bart Nieuwkoop en koploper Union geloven na derbyzege in landstitel

De spelers van de club die in België hard op weg is het voetbalsprookje van Leicester City te kopiëren, beginnen inmiddels ook zelf in het ’Wonder van het Dudenpark’ te geloven. Zeker nadat zij, de geel-blauwen van Royal Union Saint-Gilloise, in een levendige Brusselse derby voor de tweede keer dit ...