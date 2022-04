Red Bull bouwt verder: promotie voor Max Verstappens vertrouwenspersoon

Video

'Verstappen en Leclerc gaan dit seizoen zeker clashen'

Na een afwezigheid van twee jaar keert het Formule 1-circus deze week terug in Australië. Max Verstappen en Charles Leclerc zullen ongetwijfeld opnieuw voor spektakel op het asfalt zorgen. Formule 1-verslaggever Erik van Haren is in Melbourne en blikt vooruit.