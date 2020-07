Lewis Hamilton blijft Max Verstappen voor in kletsnatte kwalificatie

Verstappen, die tijdens zijn laatste rondje spinde in een ultieme poging om nog 'pole' te veroveren, was ruim 1,2 seconde minder rap. De Brit was superieur in de kwalificatie.

Ondanks de regen werden uiteindelijk zowel Q1, Q2 als Q3 verreden, waar de stortvloed aan water veel invloed had op de uitslag van de kwalificatie. Carlos Sainz start verrassend op een derde plaats.

Charles Leclerc, de nummer twee in de race van vorig weekeinde in Oostenrijk, werd elfde in Q2 en moet dus vanaf plek 11 starten zondag. Weer lukte het Ferrari niet om met twee auto’s naar Q3 te gaan. Vorige week lukte het Sebastian Vettel ook al niet.

Het was een natte bedoeling zaterdagmiddag in Spielberg. Ⓒ ANP/HH

De Grote Prijs van Steiermark begint zondag om 15.10 uur. Verstappen viel vorige week op dezelfde baan uit tijdens de openingsrace van het seizoen.

