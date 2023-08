Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Mountainbikester Anne Terpstra slaat WK over

12:03 uur Mountainbikester Anne Terpstra doet komende week niet mee aan de WK in Glasgow. De 32-jarige vice-wereldkampioene cross-country van 2021 is volgens de KNWU niet fit genoeg.

„Ze zal de komende periode rust nemen met als doel om de rest van het seizoen weer op haar normale niveau te kunnen presteren. Het eerstvolgende doel is vooralsnog de wereldbeker in Andorra eind augustus, die ze al twee keer won”, aldus de wielerbond.

Terpstra zou Nederland vertegenwoordigen met Anne Tauber en Puck Pieterse. Laatstgenoemde werd vorige maand Nederlands kampioene.

Beachvolleybalduo Immers/Van de Velde niet naar laatste vier op EK

11.37 uur: Het is beachvolleyballers Matthew Immers en Steven van de Velde niet gelukt de halve finales van het EK te halen. Het Nederlandse koppel verloor in Wenen van de Italianen Paolo Nicolai en Samuele Cottafava. In 55 minuten werd het 21-17 19-21 en 15-10.

Later op de dag kunnen Leon Luini en Yorick de Groot nog een plek bij de laatste vier afdwingen. Zij nemen het op tegen de sterke Noren Anders Mol en Christian Sørum.

Bondscoach Duitse voetbalsters neemt twijfel weg en wil aanblijven

10.09 uur: Martina Voss-Tecklenburg wil aanblijven als bondscoach van de Duitse voetbalsters. Direct na de vroege uitschakeling op het WK liet Voss-Tecklenburg haar toekomstplannen in het midden.

„Ik ben nooit weggelopen als dingen moeilijk werden. Daarom heb ik nog de volle overtuiging om stappen vooruit te zetten met het Duitse vrouwenvoetbal”, liet ze optekenen tijdens een persconferentie in Wyong. Voss-Tecklenburg wil zich richten op de Olympische Spelen in Parijs, over ongeveer een jaar.

De Duitse voetbalbond had eerder al laten weten aan het contract van Voss-Tecklenburg vast te willen houden. Ze heeft nog een verbintenis tot en met het EK van 2025 in Zwitserland.

„Ik wil nu niet in een positie gedrukt worden, omdat het dan uit emotie gebeurt. Daarom probeer ik zakelijk te blijven en toch verantwoordelijkheid te nemen”, zei de Duitse bondscoach eerder deze week na het 1-1-gelijkspel tegen Zuid-Korea. „Ik heb tijd nodig om dit te verwerken en neem het nu eerst op voor het team.”

Door dat gelijkspel bleef Duitsland in de groepsfase steken in Australië en Nieuw-Zeeland.