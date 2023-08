Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Griekspoor loot tegen Zverev in Canada

21.45 uur: Tallon Griekspoor neemt het op het masterstoernooi van Toronto in de eerste ronde op tegen de Duitser Alexander Zverev. Dat heeft de loting van het tennistoernooi in Canada bepaald.

Griekspoor is momenteel nog actief op het toernooi van Washington. Daar speelt de nummer 37 van de wereldranglijst later zaterdag (plaatselijke tijd) in de halve finale tegen de als eerste geplaatste Amerikaan Taylor Fritz.

In Toronto is Zverev, winnaar van vijf masterstoernooien, als dertiende geplaatst. De 27-jarige Griekspoor is ongeplaatst. De Spanjaard Carlos Alcaraz is als eerste geplaatst en Daniil Medvedev uit Rusland is de nummer 2 van de plaatsingslijst. Het toernooi wordt gespeeld van 7 tot en met 13 augustus.

Van de Wouw en Van der Peet naar kwartfinales keirin op WK baanwielrennen

21.22 uur: Hetty van de Wouw en Steffie van der Peet hebben bij de WK baanwielrennen in Glasgow de kwartfinales bereikt op het onderdeel keirin. Van de Wouw, afkomstig uit Kaatsheuvel, finishte op de piste van de Sir Chris Hoy Velodrome in haar heat als tweede achter de Duitse titelverdedigster Lea Sophie Friedrich. De beste twee rensters per heat gingen rechtstreeks naar de volgende ronde die op zondag wordt verreden.

Van der Peet had een herkansing nodig, waarin ze als tweede achter de Duitse Emma Hinze een plaats in de kwartfinales veilig stelde.

Van de Wouw trof in haar heat behalve Friedrich ook de Belgische voormalig wereldkampioene Nicky Degrendele en de Canadese Lauriane Genest, de nummer 3 van de Spelen van Tokio. "Ik moest vanaf positie 4 beginnen met Friedrich op positie 5. Ik dacht wel: ik moet voor Friedrich naar voren. De rest wil dat ook en dan blijf je anders achterin hangen."

Ze is met ambitie aan het keirintoernooi begonnen. "Ik ga voor goud. Als ik daar niet voor ga, denk ik dat ik mezelf van tevoren tekort doe. Ik heb de afgelopen maanden in wedstrijden om de Nations Cup twee keer de finale gehaald."

Bij keirin worden zes rensters eerst op gang gebracht door een voor hen rijdende brommer. Als die uit de baan is verdwenen, sprinten zij over drie ronden om de winst. Van der Peet veroverde vorig jaar brons op de WK.

Goud voor Denen op ploegenachtervolging op WK baanwielrennen

21.19 uur: Denemarken heeft bij de WK baanwielrennen in Glasgow de ploegachtervolging gewonnen. Niklas Larsen, Carl-Frederik Bévort, Lasse Leth en Rasmus Pedersen troefden in de finale de olympisch kampioenen van Italië met boegbeeld Filippo Ganna af.

Daarmee namen de Denen een late revanche voor de verloren finale bij de Spelen van Tokio. Italië leidde nu ook lang, maar in de slotfase bleken de Deense achtervolgers het sterkst: 3.45,161 tegen 3.47,396. In de strijd om het brons versloeg Nieuw-Zeeland buurland Australië.

Volleybalsters winnen alle vijf de sets in oefenduel met Hongarije

19.26 uur: De Nederlandse volleybalsters hebben een oefenduel met Hongarije gewonnen. Beide landenploegen hadden afgesproken vijf sets te spelen. Oranje won ze allemaal: 5-0 (25-14 25-15 25-13 25-21 15-8).

De volleybalsters oefenen zondag in Zwolle nog een keer tegen Hongarije. Ze bereiden zich voor op het EK dat vanaf 15 augustus in België, Estland, Duitsland en Italië wordt gespeeld. Spanje, Slowakije, Frankrijk, Finland en Estland zijn daar de tegenstanders van Oranje.

Genk verliest ook van Eupen na uitschakeling in Champions League

18:06 uur KRC Genk heeft in de tweede competitieronde in België een nederlaag geleden. In eigen huis ging de ploeg, die vorig seizoen net naast de titel greep, onderuit tegen KAS Eupen: 0-1.

Regan Charles-Cook zette de bezoekers al in de 2e minuut op voorsprong. Hij kopte een voorzet van Gary Magnée binnen.

Genk werd woensdag in de tweede voorronde van de Champions League uitgeschakeld door Servette FC uit Zwitserland. De Belgische club verloor na strafschoppen van de Zwitsers die bijna de hele wedstrijd met tien man hadden gespeeld.

Buffon nieuwe teammanager van Italiaanse voetbalploeg

16:53 uur Gianluigi Buffon heeft drie dagen na zijn afscheid als topvoetballer alweer een nieuwe baan. De recordinternational gaat aan de slag als teammanager van de nationale ploeg van Italië.

Hij neemt de functie over van Gianluca Vialli, de oud-aanvaller die begin dit jaar overleed. De 45-jarige Buffon kondigde drie dagen geleden zijn afscheid aan als profvoetballer. De voormalige doelman speelde 975 duels voor Juventus, Parma en Paris Saint-Germain en stond 176 keer onder de lat bij de Italiaanse ploeg.

Alex Márquez wint sprintrace van MotoGP op Silverstone

16:45 uur Alex Márquez heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Groot-Brittannië gewonnen. De Spanjaard kwam als eerste over de streep op het circuit van Silverstone.

Marco Bezzecchi eindigde als tweede, vlak voor de Spanjaard Maverick Viñales. Bezzecchi gaat zondag vanaf poleposition van start tijdens de Britse MotoGP. De 24-jarige Italiaan zette in de kwalificatie onder slechte weersomstandigheden de beste tijd neer op het circuit van Silverstone.

Bezzecchi (Ducati) wordt zondag op de eerste startrij vergezeld door de Australiër Jack Miller en Alex Márquez.

In het algemeen klassement bezet Bezzecchi de tweede plek, met 27 punten achterstand op wereldkampioen Francesco Bagnaia die slechts als veertiende eindigde in de sprintrace. Bagnaia, de leider in de WK-stand, start zondag vanaf de vierde plek.

Motorcoureur Zonta van den Goorbergh derde in kwalificatie Silverstone

16:28 uur Motorcoureur Zonta van den Goorbergh heeft bij de Grote Prijs van Groot-Brittannië verrassend de derde plaats in de kwalificatie van de Moto2 behaald. De 17-jarige coureur van Fieten Olie Racing GP start daarmee zondag op de eerste startrij in het circuit van Silverstone.

Bo Bendsneyder strandde al in het eerste deel van de kwalificatie, waarin Van den Goorbergh op een opdrogende baan derde werd en zich plaatste voor de tweede kwalificatie. Hij start zondag als 26e.

Ook Collin Veijer start vanaf de achterste rij. De Moto3-coureur kwalificeerde zich op de 23e plaats.

Schloesser pakt WK-brons op onderdeel compound

16:26 uur Handboogschutter Mike Schloesser heeft op de wereldkampioenschappen handboogschieten in Berlijn brons veroverd op het onderdeel compound. De 29-jarige Limburger won de partij om het brons van Kim Jong-ho uit Zuid-Korea. Het werd 148-147. Compound is geen olympische discipline.

Voor Schloesser is het de tweede medaille op de WK. Hij won eerder al brons met de compoundschutters in de teamwedstrijd samen met Sil Pater en Jay Tjin-A-Djie. Ook toen werd Zuid-Korea verslagen in de strijd om de derde plaats.

In de halve finale zaterdag had Schloesser eerder nipt verloren van Ojas Pravin Deotale uit India: 149-148.

Marco Bezzecchi start vanaf pole tijdens Britse MotoGP

13:17 uur Marco Bezzecchi gaat zondag vanaf poleposition van start tijdens de Britse MotoGP. De 24-jarige Italiaan zette in de kwalificatie onder slechte weersomstandigheden de beste tijd neer op het circuit van Silverstone.

Bezzecchi (Ducati) wordt op de eerste startrij vergezeld door Jack Miller en Alex Marquez.

In het algemeen klassement bezet Bezzecchi de derde plek, met 36 punten achterstand op wereldkampioen Francesco Bagnaia. De leider in de WK-stand start vanaf de vierde plek.

Mountainbikester Anne Terpstra slaat WK over

12:03 uur Mountainbikester Anne Terpstra doet komende week niet mee aan de WK in Glasgow. De 32-jarige vice-wereldkampioene cross-country van 2021 is volgens de KNWU niet fit genoeg.

„Ze zal de komende periode rust nemen met als doel om de rest van het seizoen weer op haar normale niveau te kunnen presteren. Het eerstvolgende doel is vooralsnog de wereldbeker in Andorra eind augustus, die ze al twee keer won”, aldus de wielerbond.

Terpstra zou Nederland vertegenwoordigen met Anne Tauber en Puck Pieterse. Laatstgenoemde werd vorige maand Nederlands kampioene.

Beachvolleybalduo Immers/Van de Velde niet naar laatste vier op EK

11.37 uur: Het is beachvolleyballers Matthew Immers en Steven van de Velde niet gelukt de halve finales van het EK te halen. Het Nederlandse koppel verloor in Wenen van de Italianen Paolo Nicolai en Samuele Cottafava. In 55 minuten werd het 21-17 19-21 en 15-10.

Later op de dag kunnen Leon Luini en Yorick de Groot nog een plek bij de laatste vier afdwingen. Zij nemen het op tegen de sterke Noren Anders Mol en Christian Sørum.

Bondscoach Duitse voetbalsters neemt twijfel weg en wil aanblijven

10.09 uur: Martina Voss-Tecklenburg wil aanblijven als bondscoach van de Duitse voetbalsters. Direct na de vroege uitschakeling op het WK liet Voss-Tecklenburg haar toekomstplannen in het midden.

„Ik ben nooit weggelopen als dingen moeilijk werden. Daarom heb ik nog de volle overtuiging om stappen vooruit te zetten met het Duitse vrouwenvoetbal”, liet ze optekenen tijdens een persconferentie in Wyong. Voss-Tecklenburg wil zich richten op de Olympische Spelen in Parijs, over ongeveer een jaar.

De Duitse voetbalbond had eerder al laten weten aan het contract van Voss-Tecklenburg vast te willen houden. Ze heeft nog een verbintenis tot en met het EK van 2025 in Zwitserland.

„Ik wil nu niet in een positie gedrukt worden, omdat het dan uit emotie gebeurt. Daarom probeer ik zakelijk te blijven en toch verantwoordelijkheid te nemen”, zei de Duitse bondscoach eerder deze week na het 1-1-gelijkspel tegen Zuid-Korea. „Ik heb tijd nodig om dit te verwerken en neem het nu eerst op voor het team.”

Door dat gelijkspel bleef Duitsland in de groepsfase steken in Australië en Nieuw-Zeeland.