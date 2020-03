Olympiastadion in Berlijn komt Hertha BSC tegemoet

„De club kan erop rekenen dat we zoeken naar een oplossing. We kunnen niet iets in rekening brengen waarvan geen gebruik is gemaakt”, aldus Rohwedder. Tot 19 april zijn alle sportactiviteiten stilgelegd in Berlijn. „Zelfs met wedstrijden achter gesloten deuren zullen we niet de volledige huur vragen.”

Hertha betaalt jaarlijks 5 miljoen euro aan het stadion. De clubs hebben het momenteel financieel zwaar te verduren omdat er nauwelijks inkomsten zijn.

Dinsdag werd bekend dat spelers en staf van de nummer 13 van de Bundesliga voorlopig in quarantaine zitten. Dat besluit viel nadat een van de spelers positief was getest op het coronavirus.