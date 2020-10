Max Verstappen: ‘Imola coole toevoeging op kalender’

Bijzonder is verder dat het weekeinde een dag korter is. Coureurs hebben zaterdagochtend één training van anderhalf uur om toe te werken naar de kwalificatie. ,,Het zal niet makkelijk worden om de auto af te stellen. Dat kan het interessant maken, zeker voor de engineers”, denkt Verstappen.

,,Ik verwacht niet dat het tegen de klok rijden op Imola een probleem wordt, ook al zijn er maar een paar circuits op de kalender op die manier. Het is een vrij smalle baan en er zijn veel kerbstones die je moet nemen. Het wordt belangrijk om een goede compromis te vinden tussen topsnelheid op het lange rechte stuk en ook goed bochtenwerk te hebben om de kerbstones goed te kunnen nemen.”

Formule 3

Verstappen racete in de Formule 3, in 2014, al op Imola. ,,Ik genoot daarvan, zeker omdat ik door het veld moest gaan gedurende de races (vanwege een gridstraf, red.). Je hebt een flinke topsnelheid nodig en een goede set-up van de auto, maar er zijn wel enkele inhaalmogelijkheden.”

„Het zal dit weekeinde niet makkelijk worden, want het is in Formule 1-auto’s lastiger om elkaar te volgen dan destijds in de Formule 3. Als we een goede kwalificatie hebben, hoeven we hopelijk niet te veel in te halen. Over het algemeen denk ik dat Imola een heel coole toevoeging op de kalender gaat worden.”