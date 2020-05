Rondes Italië en Spanje overlappen op nieuwe wielerkalender

De coronacrisis heeft het wielrennen sinds maart lamgelegd waardoor tal van wedstrijden werden afgelast dan wel uitgesteld tot een nadere datum. Het seizoen wordt nu, mits de maatregelen tegen het coronavirus het toestaan, hervat met de Strade Bianche op 1 augustus. Het is de bedoeling dat Milaan-Sanremo een week later wordt verreden.

De Giro moet beginnen op 3 oktober en eindigt op 25 oktober. Ondertussen is dan de Vuelta begonnen: op 20 oktober. De Spaanse rittenkoers schrapte eerder de drie etappes op Nederlandse bodem, begint nu op een dinsdag en telt achttien etappes. Eerder werd de Tour de France al verschoven: die vindt plaats, mits de coronacrisis niet in de weg staat, van 29 augustus tot en met 20 september. Op de slotdag van de Tour beginnen ook de wereldkampioenschappen wielrennen in het Zwitserse Aigle-Martigny.

Ook de andere voorjaarsklassiekers, naast Milaan-Sanremo, worden ingehaald: te beginnen met Luik-Bastenaken-Luik op 4 oktober. De week erop volgt de Amstel Gold Race op zaterdag 10 oktober. De Ronde van Vlaanderen is op zondag 18 oktober, Parijs-Roubaix precies een week later. De Ronde van Lombardije sluit een wel zeer klassiek najaar af op 31 oktober. Het internationale wielerjaar wordt daarna op 8 november beëindigd wanneer de renners in de Vuelta finishen in Madrid.

Hoewel coronamaatregelen in Frankrijk grote sportevenementen tot 1 september verhinderen staat een verkorte versie van het Critérium du Dauphiné ook op de kalender. Die rittenkoers, voor veel renners de voorbereidingskoers op de Tour, staat gepland voor 12 tot en met 16 augustus. De BinckBank Tour, de rittenkoers door België en Nederland, wordt verreden van 29 september tot en met 3 oktober.

„We zijn erin geslaagd een solide, attractieve en gevarieerde kalender samen te stellen. Dat is gelukt in overeenstemming met wat we nu weten over de mogelijke ontwikkeling van de coronapandemie”, meldde UCI-voorzitter David Lappartient. „Renners, teams en organisatoren hebben nu de data die nodig zijn om een planning te maken.”

Bekijk ook: Tour en Roland Garros mogelijk toch zonder publiek

Ook klassiekers als de Ronde van Vlaanderen (18 oktober) en Parijs-Roubaix (25 oktober) worden in het najaar ingehaald. De Amstel Gold Race staat voor 10 oktober op de planning.

Volledige kalender mannen

Strade Bianche: 1 augustus

Ronde van Polen: 5 t/m 9 augustus

Milaan-Senremo: 8 augustus

Critérium du Dauphiné: 12 t/m 16 augustus

Prudential RideLondon-Surrey Classic: 16 augustus

Bretagne Classic: 25 augustus

Tour de France: 29 augustus t/m 20 september

Tirreno-Adriatico: 7 t/m 14 september

Grand Prix Cycliste de Québec: 11 september

Grand Prix Cycliste de Montréal: 13 september

BinckBank Tour: 19 september t/m 3 oktober

Waalse Pijl: 30 september

Giro d’Italia: 3 t/m 25 oktober

Luik-Bastenaken-Luik: 4 oktober

Amstel Gold Race: 10 oktober

Gent-Wevelgem: 11 oktober

Dwars door Vlaanderen: 14 oktober

Tour van Guangxi: 15 t/m 20 oktober

Ronde van Vlaanderen: 18 oktober

Vuelta a España: 20 oktober t/m 8 november

Driedaagse Brugge-De Panne: 21 oktober

Parijs-Roubaix: 25 oktober

Ronde van Lombardije: 31 oktober

Vrouwenpeloton

De UCI heeft ook de agenda voor de vrouwen vrijgegeven. Het uitgestelde seizoen begint op 1 augustus met Strade Bianche, als het coronavirus dat toelaat. Vanaf 6 november staat in Madrid de laatste van 13 eendaagse races en vijf etappekoersen op het programma.

De Boels Ladies Tour is nu voor 1 tot en met 6 september uitgeschreven. De rittenkoers door Nederland wordt vlak voor de Giro d’Italia (11-19 september) verreden. De Amstel Gold Race (10 oktober), Luik-Bastenaken-Luik (4 oktober), Ronde van Vlaanderen (18 oktober) en Parijs-Roubaix (25 oktober) hebben ook een plekje op de agenda gekregen. La Course staat voor 29 augustus op het programma, de dag waarop ook de mannen aan de Tour de France moeten beginnen.

De Cadel Evans Great Ocean Road is de enige wedstrijd in de World Tour die dit jaar bij de vrouwen is verreden, voor de uitbraak van het coronavirus. Veel wielrensters waren vorige maand teleurgesteld toen de de UCI alleen een voorlopige kalender voor de mannen presenteerde. Toppers als Annemiek van Vleuten, Anna van der Breggen, Chantal Blaak en Ellen van Dijk weten nu waar ze zich op moeten richten, mits de maatregelen tegen het coronavirus dat toestaan.