Jan Vertonghen mist Champions League-clash met PSV door spierblessure

De ex-Ajacied staat volgens de Portugese krant Record zeker drie weken aan de kant. PSV en Benfica strijden de komende twee weken om een plek in de groepsfase van de Champions League. Komende woensdag staat de eerste wedstrijd op het programma in Lissabon.

PSV en Benfica hebben een rijke gezamenlijke historie in Europa. Beide ploegen speelden in 1988 in Stuttgart de Europacup I-finale tegen elkaar, die na het nemen van strafschoppen door PSV werd gewonnen. Ook in de seizoenen 1974/1975 (Europa Cup II), 1998/1999 (Champions League) en 2010/2011 (Europa League) troffen beide teams elkaar in Europees verband.