Wie wordt de troonopvolger van Michael van Gerwen?

De Premier League-eindzege ging al vijf keer naar Michael van Gerwen. De Nederlander wist de edities van 2013, 2016, 2017, 2018 en 2019 te winnen. Ⓒ PDC

Het is een rare gewaarwording voor de dartliefhebbers, maar Michael van Gerwen staat donderdagavond toch echt niet in de finaleronde van de Premier League Darts. De prestigieuze competitie werd liefst vijf keer, waarvan de laatste vier edities, door hem op zijn naam geschreven. In tijden van corona is echter alles anders en werd Van Gerwen in september verrassend uitgeschakeld in de reguliere competitie.