Geen nieuw doelpuntenfestijn, maar FC Utrecht verslaat AZ en bereikt kwartfinales KNVB-beker

En dat is een knappe prestatie voor de club die in 2004 voor de laatste keer de ‘dennenappel’ in de prijzenkast mocht bijzetten. Er zit weer leven in FC Utrecht en dat is voor een groot deel te danken aan Michael Silberbauer.

Want sinds de 41-jarige Deen en oud-captain van Utreg de weggestuurde Henk Fraser eind december is komen te vervangen, manifesteert de ploeg zich als een vechtmachine dat realistisme koppelt aan enthousiasme en alleraardigst reactievoetbal. Waarbij Jens Toornstra zich een uitstekend verlengstuk toont van de nieuwe technische leider.

‘Spartaan’ Mijnans

Met de knotsgekke wedstrijd nog in het achterhoofd en de wetenschap dat de defensie niet de sterkste linie van de tegenstander was, trokken AZ en FC Utrecht vanaf de eerste seconde wederom ten strijde. Grappig: de eerste kans was voor de speler die tijdens de ‘5-5’ nog als Spartaan door het leven ging. Na een flitsende aanval over links, opgezet door Milos Kerkez en Jesper Karlsson, schoot nieuwkomer Sven Mijnans echter in het zijnet.

Sven Mijnans baalt van de 0-1. Ⓒ Pro Shots

Mijnans maakte dus zijn basisdebuut voor AZ, nadat hij zaterdag onderaan de Volendamse Dijk al had mogen invallen. Hoewel de aanvallende middenvelder uit Spijkenisse na een klein kwartier voor een dijenkletser zorgde door (in buiten spelpositie) half over de bal heen te maaien, bleek hij geen last van plankenkorts te hebben. Spelend ‘op tien’ maakte Mijnans een prima indruk.

Droog rusten

De schaduwspits met het jongensgezicht ontpopte zich zowel als aanspeelpunt en tussenstation die makkelijk de oplossing zag als daar om gevraagd werd. Ook was hij niet vies om uit te delen en om met een slim overtredinkje de vaart uit een Utrechtse aanval te halen. Door een hard luchtduel met Mijnans zou Hidde ter Avest overigens de rust niet halen. Sean Klaiber was zijn vervanger.

Pantelis Hatzidiakos is woedend. Ⓒ Pro Shots

Waar de goals in de vorige ontmoeting als rijpe appelen uit de boom vielen, alleen al zeen half dozijn voor rust, daar gingen beide teams ‘droog’ rusten. Aan de kansen lag het niet, wel aan de afronding. Sander van de Streek, zowel gelanceerd door Taylor Booth als door Can Bozdogan, had zijn vizier niet op scherp staan en dat gold helemaal voor Vangelis Pavlidis, die veel meer had moeten doen met de drie kopkansen die hij kreeg.

Griekse halfgod

Maar de ene wedstrijd is nu eenmaal de andere niet. Waar ‘Paffie’ anderhalve week geleden een hattrick produceerde, daar ontbrak ditmaal de fine-tuning bij de Griekse goalgetter. Zijn landgenoot en vakbroeder Tasos Douvikas was zelfs volledig onzichtbaar, terwijl hij na het doelpuntenfestijn van tien dagen terug nog na zijn drie goals en twee assists als een halfgod werd vereerd.

FC Utrecht viert een feestje na de 0-1. Ⓒ Pro Shots

In de 58e minuut rolde er ineens ‘Uuuuuuuuu’ vanaf de tribune waar de uitsupporters zich bevonden, als teken dat FC Utrecht had gescoord. De goal van oud-AZ’er Nick Viergever kwam letterlijk uit de lucht vallen. De mee naar voren geslopen verdediger wilde de bal voorgooien, maar schoot de bal met binnenkant voet per ongeluk maar feilloos over Mathew Ryan in de touwen: 0-1.

Karlsson mist en treft

Vanaf die treffer leek de wedstrijd als een nachtkaars uit te gaan, totdat Pantelis Hatzidiakos een lange bal richting Jens Odgaard verstuurde en de Deen na een onschuldige botsing met invaller Ruben Kluivert ter aarde stortte. De onterechte penalty werd slecht ingeschoten door Karlsson en gered door Barkas, maar amper dertig seconden later volleerde Karlsson alsnog de 1-1 in de touwen uit een voorzet van Odgaard.

Jesper Karlsson heeft gelijk gemaakt. Ⓒ Pro Shots

Hoewel AZ het grootste gedeelte van de wedstrijd de betere ploeg was geweest, kregen de gasten in de blessuretijd nog twee uitstekende kansen om het bekerduel in de reguliere speeltijd te beslissen. Jens Toornstra, wat is hij belangrijk voor het ‘nieuwe’ FC Utrecht, schoot uit een moeilijke hoek rakelings voorlangs en Ryan was attent op een curvebal van Othmane Boussaid. En zo werd een verlenging noodzakelijk.

Gouden wissels

Silberbauer besloot met Naoki Maeda en Luuk Brouwers twee verse krachten in te brengen en dat betaalde zich al na twee minuten uit. Bozdogan legde breed op Klaiber, de routinier vond rechts in de ‘zestien’ Maeda en de Japanner passeerde Ryan met zijn eerste balcontact in de lange hoek: 1-2.

De gasten zwijnden toen een volley van Kerkez via de benen van Klaiber in de korte hoek de paal raakte. AZ gaf zich nog niet gewonnen en maakte zich op voor een alles-of-niets-offensief. Karlsson zag daarin een van richting veranderde vrije trap er nog bijna invliegen.