Vaclav Cerny leeft helemaal op bij FC Twente

Vaclav Cerny is helemaal in zijn element bij FC Twente. Ⓒ ANP

Vaclav Cerny maakte al op zijn zeventiende zijn debuut in de hoofdmacht van Ajax en zijn absolute doorbraak leek een kwestie van tijd. Een zware knieblessure gooide echter roet in het eten en luidde een moeilijke periode in voor de Tsjechische vleugelaanvaller. Vorig jaar bij FC Utrecht kwam het er nog niet uit, maar bij FC Twente is dit seizoen de oude Cerny weer te zien. „Het is lang geleden dat ik me zo goed heb gevoeld. Dan moeten we terug naar voor mijn blessure van eind 2017”, aldus de inmiddels 23-jarige aanvaller.