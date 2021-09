Joan Laporta verdedigt komst Luuk de Jong: ’Ook Cruijff week soms af van zijn filosofie’

Hij wijst naar iconische voorgangers van trainer Ronald Koeman, die soms ook opmerkelijke manoeuvres uithaalden. „Zelfs Johan Cruijff bedacht soms oplossingen die afweken van zijn filosofie. Net zoals Pep Guardiola”, meent Laporta in gesprek met Esport3. „Iemand als Luuk de Jong kon ons zeker van pas komen in aanvallend opzicht met het druk zetten op verdedigers. Het Dream Team had vroeger ook zo’n type met Julio Salinas.”

De Jong, die wordt gehuurd van Sevilla FC, werd maandag medisch gekeurd bij Barcelona en trainde direct voor het eerst mee met de ploeg van Koeman, waar de internationals ontbraken.

Laporta gaf ook zijn visie op het uitelkaar van Barcelona en Messi. „Ik denk dat we ons allebei slecht voelden op het einde, omdat het een situatie was die we niet wilden. Ik heb sindsdien niet meer met Messi gesproken. Ik heb zijn debuut bij Paris Saint-Germain gezien en het was vreemd om hem in een ander team te zien, bij een rivaal, in een ander tenue.”