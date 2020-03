Vrouw ploegleider Steven de Jongh strijdt in de zorg tegen corona

Renée Meijer (r.) is samen met haar collega Ann één van de vele mensen in de zorg die zich keihard inzet in strijd tegen het coranavirus.

AMSTERDAM - „Het is ons werk, hè”, zegt Renée Meijer. De manier waarop ze het uitspreekt, geeft aan dat ze het met veel liefde doet, al is het zeker in deze barre tijden niet simpel. Ze is een van de vele mensen in de zorg die zich keihard inzetten. Net over de grens in Kalmthout woont ze met haar man Steven de Jongh, die als ploegleider van Trek-Segafredo meestal in de nieuwsbulletins verschijnt. Nu de wereld door het coronavirus in de fik staat, is wielrennen onbelangrijk en worden de zaken benadrukt waar het in het leven echt om gaat.